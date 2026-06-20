元日本代表FW岡崎慎司氏が語る森保ジャパン日本代表は現地時間6月20日、メキシコ・モンテレイのエスタディオ・モンテレイで、北中米ワールドカップ（W杯）グループステージ第2戦でチュニジアと対戦する。初戦のオランダ戦を2-2で引き分けた日本代表は、今大会はどこまで行けるのか。元日本代表FW岡崎慎司氏に話を聞いた。（取材・文＝中野吉之伴／全4回の1回目）◇ ◇ ◇ 日本代表は今大会でどこまでいけるのだろうか？