【その他の画像・動画等を元記事で観る】 佐久間大介（Snow Man）と日村勇紀（バナナマン）がMCを務める、日本テレビ系『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』6月20日の放送では、没後17年を迎えた現在もなお、多くの人々を引きつけてやまないマイケル・ジャクソンの魅力を深掘り。その波乱に満ちた人生が描かれた映画『マイケル』は、現在公開中。 ■Travis Japan宮近海斗らアーティストたちがマイケル愛を語る “キ