橋上監督代行「ちょっと状態を確認しながら」■巨人 2ー3 中日（19日・東京ドーム）巨人は19日、東京ドームで行われた中日戦で惜敗し、首位陥落した。「5番・中堅」で先発出場したトレイ・キャベッジ外野手は2打席で途中交代した。橋上秀樹監督代行は「コンディション的なもので代えざるを得ない状況になってしまった。明日以降、ちょっと状態を確認しながらって形になると思う」と説明した。初回2死一、二塁で投ゴロ。3回2死