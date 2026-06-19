つい先日梅雨入りしたこともあり、ここ数日は蒸し暑い日が続いています。毎年このシーズンになると、個人的には「いよいよ夏が来るのだ」と心が踊ります。暑い、暑いと文句を言いつつも街行く人々も何だかエネルギッシュに見えますし、街自体も活気付きます。この“街が活気に溢れている”空気感がたまらなく好きです。エネルギーに満ちているように見えるのは人々のテンションだけではなく、夏のファッションにもあると思います。