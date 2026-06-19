きょう午前、山形市の病院で刃物６本を持っていたとして、４７歳の男が現行犯逮捕されました。 銃刀法違反の疑いで現行犯逮捕されたのは、山形市鉄砲町１丁目の無職の男（４７）です。 警察によりますと、男はきょう午前１１時２８分ごろ、山形市南四番町の病院の待合室で、刃体の長さが６センチメートルを超える刃物６本を携帯した疑いがもたれています。 警察は捜査に支障があるとして、男の認否を明らかにしていません