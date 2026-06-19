日本サッカー協会は６月18日、先のオランダ戦で左膝を負傷した久保建英が、20日のチュニジア戦には帯同しないと発表した。同日の練習後、取材に応じた25歳のDF菅原由勢はこの緊急事態について、「チームの中心だったし、チームとしてものすごく何か変化があるのは当然だと思います」と本音をこぼしつつ、こう強調した。 「逆にタケが抜けたからこそ、出た時に準備が万端というか、タケの代わりじゃなくて、自分自身が違い