TK from 凛として時雨が、現地時間6月7日のメキシコシティ・Foro Puebla公演をもって、自身初の北米ツアー＜TK from Ling tosite sigure TOUR 2026 NORTH AMERICA＞を完走した。本ツアーは、5月26日のサンフランシスコ・The Fillmore公演を皮切りに、ロサンゼルス、トロント、ニューヨーク、ダラス、メキシコシティの北米6都市を巡ったものだ。6月2日に行われたニューヨーク・Irving Plaza公演では、ニューヨークを舞台とする映画