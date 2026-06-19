甘いもの好きなお父さんには、こんなプレゼントはいかがでしょうか。鹿児島市下荒田にある「アンテレサント ミルフィユ」では、父の日限定のケーキを販売しています。それがこちらの「パパメロンボール」。（店員）「こちら熊本のメロンになります」時期に合わせてそのとき一番おいしい国産のメロンを仕入れているそうです。（店員）「メロンを丸くくりぬいています。これが飾りのメロンになります」（勝又健誠
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