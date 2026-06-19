甘いもの好きなお父さんには、こんなプレゼントはいかがでしょうか。



鹿児島市下荒田にある「アンテレサント ミルフィユ」では、父の日限定のケーキを販売しています。それがこちらの「パパメロンボール」。



（店員）

「こちら熊本のメロンになります」



時期に合わせてそのとき一番おいしい国産のメロンを仕入れているそうです。



（店員）

「メロンを丸くくりぬいています。これが飾りのメロンになります」





（勝又健誠アナウンサー）「一日何個作る？」（店員）「一日20個くらい。父の日当日は50個くらい」くりぬいたメロンの中にたっぷりの生クリームとメロンを入れて自家製のスポンジでふたをします。さらに生クリームを塗り先程くりぬいたメロンを敷き詰めていきます。帽子に見立てた自家製のカヌレとチョコレートのひげを付けると…（店員）「完成です」メロンを半玉以上を使った見た目も楽しい「パパメロンボール」の完成です。（勝又健誠アナウンサー）「いただきます。うわうま。メロンがみずみずしい。クリームの甘さが控え目で、のめちゃうくらい美味しい」カヌレもいただきました。（勝又健誠アナウンサー）「中もしっとりしていて、周りの生地の香ばしさ、パリッパリで。下にホワイトチョコレートのようなものがついています。甘さもちょうどいい」ビールジョッキに見立てた父の日限定ロールケーキも販売しています。（アンテレサント ミルフィユ・渥美 真莉亜店長）「うちの生クリームはあっさりめの軽い生クリーム。甘いものが苦手なお客様でも食べやすい生クリームとなっている。ミルフィユならではの面白さだったりデザイン性を感じてさらに生クリームやスポンジこだわりがあるので最後まで味わって食べてほしい」父の日限定ケーキは6月21日の父の日まで販売されています。店頭や電話、ホームページから予約が可能で、数量限定のため早めの予約がおすすめだそうです。