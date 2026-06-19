森保監督、自ら語った感謝の映像が初公開サッカー日本代表の森保一監督が、オランダのメディアに向けて発した感謝の“134秒間”がファンの称賛を集めている。日本代表のX公式アカウントが投稿した動画に「日本人らしい」「配慮は世界一」とコメントが集まった。北中米ワールドカップを戦っている日本代表は14日（日本時間15日）、オランダとのグループリーグ初戦を2-2で引き分けた。世界ランキング8位の強豪に2度リードされた