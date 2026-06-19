一緒にお出かけをして『富士山』を背景に記念撮影をした柴犬さんたち。何気なく撮影された一枚の写真が、あまりにも美しすぎると話題になっているのです。 まさに日本の宝…！素敵な光景は記事執筆時点で20万回を超えて表示されており、1.7万件のいいねが寄せられることとなりました。 【写真：富士山を背景に『犬たちの記念撮影をした』結果→想定以上に『美しく壮大な一枚』】 『富士山』を背景に記念撮影をした柴犬た