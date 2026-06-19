一緒にお出かけをして『富士山』を背景に記念撮影をした柴犬さんたち。何気なく撮影された一枚の写真が、あまりにも美しすぎると話題になっているのです。

まさに日本の宝…！素敵な光景は記事執筆時点で20万回を超えて表示されており、1.7万件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：富士山を背景に『犬たちの記念撮影をした』結果→想定以上に『美しく壮大な一枚』】

『富士山』を背景に記念撮影をした柴犬たち

Xアカウント『@mooko4575』に投稿されたのは、あまりにも素敵な記念写真。

この日、柴犬「あのん」ちゃんと「つきひ」ちゃんは、仲良しのお友達「むぎ」ちゃん、「大空」くんと一緒にお出かけしていたのだといいます。

想定以上に『美しい光景』に反響

河口湖畔、『逆さ富士』が撮影できるスポットで記念撮影をすることになったという柴犬さんたち。

上手に一列に並び、カメラ目線になったり、どうしてもパパさんが気になったり…個性に溢れたとっても可愛いお写真を撮ってもらうことに成功した模様。

その背景には、立派にそびえ立つ富士山。そして富士の湧き水に映るのは、『逆さ富士』と…『逆さ柴』。

富士山だけではなく可愛い柴犬さんたちのお姿も水面に映し出されており、まるで絵画のような、何かのCMのような…とっても素敵な景色を捉えていたのだといいます。

まさに『日本の宝』と呼ぶにふさわしい『富士山と柴犬』という組み合わせ、加えて『逆さ富士と逆さ柴』という贅沢な光景は多くのユーザーに感動を届けることとなったのでした。

この投稿には「年賀状にしたい」「素敵な一枚」「かわいいー！」「ベストショット」「これは素晴らしい」「家宝にしたい一枚」「美しい」「反射も最高」などのコメントが寄せられています。

まるでコント…！？仲良し豆柴姉妹の日常

あのんちゃんと、つきひちゃんはとっても仲良しな豆柴姉妹。飼い主さんに『もうコントｗ』と笑われてしまうことも日常茶飯事で、ユーモアに溢れた日常はあまりにも尊いもの。

飼い主さんに溺愛されながら、お友達と出かけたりお家でワンプロしたり…のびのびと幸せに暮らすあのんちゃん、つきひちゃんの日常は豆柴の魅力やたくさんの癒しを発信しています。

写真・動画提供：Xアカウント「@mooko4575」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。