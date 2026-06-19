木村拓哉が、新レーベル「C&C STAGE」移籍後初となるオリジナルアルバム『Checkpoint』を8月12日（水）にリリースすることを発表した。あわせてジャケット写真や商品詳細、購入者特典の内容も公開された。アルバムタイトルに掲げられた『Checkpoint』には、常に第一線を走り続けてきた木村拓哉自身が改めて“現在地”を見つめ直すとともに、その先に広がる新たな未来への道標という意味が込められている。本作には、5月3日放送