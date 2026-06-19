日本有数の映画ガイド・高橋ヨシキが新作映画をレビューする『高橋ヨシキのニュー・シネマ・インフェルノ』。ケアハウス・ソリッドサイコスリラー！＊＊＊『ジェニー・ペンはご機嫌ななめ』評点：★4点（5点満点）©2024 Hyenas Rule Ltd.人生の終わり近くに待ち受ける現実的な恐怖「終の棲家」としての介護施設に、周囲を威圧し、悪意を持っていじめを繰り返し、陰湿な暴力をも辞さないモンスター老人がいたとしたら.....