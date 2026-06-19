新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、６月22日（月）に大阪発の特別ツアー「ファンミーティングクルーズ」を実施する韓国の人気俳優チェ・ジニョクの主演・出演作計６作品を期間限定で全話無料配信中。今回配信されているのは、チェ・ジニョクドラマ初主演作で家族の絆を描く感動ストーリー『大丈夫、パパの娘だから』。チェ・ジニョクが人間界に溶け込んで生きる“新型ゾンビ”を熱演する笑えて切ない斬新なゾンビドラマ『