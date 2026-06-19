新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、６月22日（月）に大阪発の特別ツアー「ファンミーティングクルーズ」を実施する韓国の人気俳優チェ・ジニョクの主演・出演作計６作品を期間限定で全話無料配信中。



今回配信されているのは、チェ・ジニョクドラマ初主演作で家族の絆を描く感動ストーリー『大丈夫、パパの娘だから』。チェ・ジニョクが人間界に溶け込んで生きる“新型ゾンビ”を熱演する笑えて切ない斬新なゾンビドラマ『ゾンビ探偵』。キム・ミョンス(INFINITE/エル)＆チェ・ジニョク主演、高卒会計士が正義を実現していくヒューマンオフィスドラマ『ナンバーズ -ビルの森の監視者たち-』。架空の王室を舞台に描かれるスリリングな愛憎劇『皇后の品格』。チャン・ヒョク＆チャン・ナラ主演、一夜のハプニングから始まる笑いと涙とトキメキにあふれたラブコメディ『運命のように君を愛してる』。イ・ミンホ＆パク・シネ主演、逃れられない宿命を背負った若き相続者たちのダークな激情ハイティーンロマンス『相続者たち』の６本となっている。