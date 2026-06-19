6月18日、YouTuberのしなこがInstagramを更新。《夏の475》とコメントを添え、水着姿を披露した。そのふだんとは異なる雰囲気に、ファンから多くの反響が寄せられている。公開された写真でしなこが着用していたのは、薄紫色を基調としたビキニ。胸元にはリボンやフリルがあしらわれており、かわいらしさと大人っぽさを兼ね備えたデザインだ。「しなこさんは、カラフルな衣装や個性的なファッションがトレードマークです。今回