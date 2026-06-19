6月18日、YouTuberのしなこがInstagramを更新。《夏の475》とコメントを添え、水着姿を披露した。そのふだんとは異なる雰囲気に、ファンから多くの反響が寄せられている。

公開された写真でしなこが着用していたのは、薄紫色を基調としたビキニ。胸元にはリボンやフリルがあしらわれており、かわいらしさと大人っぽさを兼ね備えたデザインだ。

「しなこさんは、カラフルな衣装や個性的なファッションがトレードマークです。今回の水着も世界観自体は彼女らしいのですが、ふだんは肌の露出が多いイメージではないため、そのギャップに驚いたファンも多かったようです」（芸能ジャーナリスト）

Xでは、

《凄くお似合い可愛い素敵です》

《スタイルバツグンに良くてうらやましい〜》

《セクシーしなこちゃん》

といった称賛の声が寄せられている。

現在の引き締まったスタイルからは想像しにくいが、しなこは過去に約80kgあった体重を20kg以上減量したことを公表している。また、顎変形症の治療のために骨切り手術を受けたことも明かしており、近年はビジュアル面での変化もたびたび話題となっている。

「しなこさんの場合、単にやせただけでなく、自身の変化を隠さず発信している点が特徴です。体重の増減や施術についてもオープンに話しているため、ファンも変化の過程を共有しながら応援している印象があります。芸能界では“激変”が話題になることもありますが、しなこさんはその過程を包み隠さず発信していることが、支持につながっているのではないでしょうか」（前出・芸能ジャーナリスト）

しなこは原宿の人気スイーツ店『ベビタピトーキョー』の店長としても知られ、SNSを中心に若年層から絶大な支持を獲得している。店舗に出勤する日には、整理券を求める行列ができるほどの人気を誇る。さらに2024年ごろからは、メディア露出や音楽活動も増加させている。ASMR動画や個性的なキャラクターで、子どもたちの間で社会現象的な人気を集め、一躍“Z世代のカリスマ”として注目される存在になった。

「しなこさんは30代です。人気が拡大するなかで、体型管理や美容への意識もより高まったのでしょう。今回の水着ショットからは、これまで積み重ねてきた努力の成果がうかがえます」（同前）

ブレイク後も変化を続けるしなこ。その進化したビジュアルに、今後も注目が集まりそうだ。