6月19日(金)寺島尚正アナウンサーがパーソナリティーを務めるラジオ番組『おはよう寺ちゃん』（文化放送・月曜日～金曜日 午前5時00分～9時00分）が放送。金曜コメンテーターでMCPアセット・マネジメント チーフストラテジストの嶋津洋樹氏と、アメリカとイランの覚書について意見を交わした。 寺島「アメリカのトランプ大統領とイランのペゼシュキアン大統領は17日、戦闘終