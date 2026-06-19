【モデルプレス＝2026/06/19】俳優の高橋文哉が主演を務める実写映画『ブルーロック』（8月7日公開）より追加キャストが解禁された。【写真】高橋文哉主演「ブルーロック」総勢20人が集結した新ビジュアル◆平山祐介・山時聡真・野間口徹ら「ブルーロック」出演決定新たに解禁となったのは、潔世一の運命を左右し、物語の始まりを彩る重要なキャラクターたち。潔が通う一難高校サッカー部の監督であり、「One for All, All for One