サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）は18日（日本時間19日）、グループA第2節のメキシコ―韓国がエスタディオ・グアダラハラで行われた。韓国は後半5分、まさかのミスから痛恨の失点。GKキム・スンギュには日本ファンから同情の声が相次いだ。

グループ初戦で白星スタートを切った両チーム。会場は地元メキシコの緑カラーが目立つ中、キックオフとなった。メキシコがボールを保持し、パスを回すと客席から「オーレ」の声が響く熱狂ムードに。一方で、韓国ボールになると大ブーイングが響いた。

均衡が破れたのは後半5分だった。メキシコFWキニョーネスが韓国ゴール前へクロスを放り込むと、ゴール前で両チーム選手が競り合って浮き球に。これに韓国GKキム・スンギュが反応したが、味方と激突し捕り損ねると、こぼれ球を拾ったメキシコMFロモに無人のゴールへ先制点を決められた。

CBイ・ギヒョクとの交錯が要因でファンブルした守護神キム・スンギュは失点後、ピッチを叩き、大の字になって倒れて悔しがった。

日本ではNHKとスポーツチャンネル「DAZN」でも配信された一戦。FC東京に所属する韓国守護神の不運は日本ファンの目にも留まり、X上には「韓国、ファンブルから失点か。しんどい」「勿体無い」「不運としか言えないけど勿体なさすぎる失点」「このまま負けたら国内のバッシング凄そう…」との声が寄せられた。



（THE ANSWER編集部）