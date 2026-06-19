NHKで好評放送中の大河ドラマ「豊臣兄弟！」。戦国時代、主人公・豊臣秀長（＝小一郎／仲野太賀）が、兄・秀吉（池松壮亮）を支え、兄弟で天下統一を成し遂げるまでの軌跡を描く物語は快調に進行中。6月14日放送の第23回「さらば半兵衛」では、菅田将暉演じる竹中半兵衛が志半ばで無念の最期を迎えた。小寺官兵衛（のちの黒田官兵衛／倉悠貴）が謀反を起こした荒木村重（トータス松本）に囚われ、「官兵衛は村重に寝返った」と