2026年ももう6月、1年の折り返し点が近づいています。今年こそ駆け込みをやめて、今からふるさと納税を考えましょう。ふるさと納税は居住地以外の自治体への寄付制度で、寄付のうち自己負担額2千円を超えた分は住民税などが控除されます。そのうえ寄付額の3割相当の返礼品をもらえることが多いお得な制度です。返礼品では米や肉、魚、果物などが人気で、それらの産地である地方に寄付する人が多いと思います。逆に都市部では、住民