FIIOのカセットプレーヤー風DAP「Snowsky ECHO MINI」 アナログレコードの再ブームに加えて、カセットプレイヤー風のDAPや、クラシカルなオンイヤーヘッドフォン、スケルトンカラーなど、レトロスタイルなオーディオ機器に注目が集まっている。 とくに、物理メディアやアナログ特有の操作感を新鮮に捉える若い層からの支持も集めており、レトロスタイルの製品を続々投入す