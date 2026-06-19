Samsungのフリップ型（縦折り）スマートフォン「Galaxy Z Flip」シリーズは、Flip6までの全モデルでクアルコム製Snapdragonチップを採用していましたが、Flip7で初めて自社製チップのExynos 2500に切り替えています。 この方針が再び転換され、次期「Galaxy Z Flip8」では日本向けモデルにSnapdragonが搭載されるとの噂が報じられています。 韓国のNaver Blogを拠点とするリーカー・yeux1122氏は通信キャリアから得た情報と