大人かわいいコスメを展開するギフトコスメブランド「Lovisia（ラヴィジア）コスメシリーズ」より、SNS発の漫画作品『ちいかわ』のフェイスデザインのマルチバームが発売される。＞＞＞ちいかわマルチバームをチェック！（写真31点）ちいかわ」はイラストレーター・ナガノが描くX（旧Twitter）発の漫画作品。いつも一生懸命なちいかわと友達のハチワレ、うさぎなどの個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる、楽しくて、切なくて、