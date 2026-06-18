【ちいかわ】かわいいフェイスデザインのマルチバームが登場！
大人かわいいコスメを展開するギフトコスメブランド「Lovisia（ラヴィジア）コスメシリーズ」より、SNS発の漫画作品『ちいかわ』のフェイスデザインのマルチバームが発売される。
＞＞＞ちいかわマルチバームをチェック！（写真31点）
ちいかわ」はイラストレーター・ナガノが描くX（旧Twitter）発の漫画作品。
いつも一生懸命なちいかわと友達のハチワレ、うさぎなどの個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる、楽しくて、切なくて、ちょっとハードな日々の物語。グッズ展開、コラボカフェ、企業コラボなど幅広く展開しており、講談社から書籍『ちいかわ なんか小さくてかわいいやつ』が8巻まで発売中。
また、2022年4月よりTVアニメ『ちいかわ』がめざましテレビ（フジテレビ系列）にて放送中。2026年7月24日より『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』が公開予定だ。
今回発売される「Lovisiaちいかわマルチバーム」は、ちいかわたちの可愛いフェイスデザインで、手のひらサイズのキュートな多機能バーム。
ラインナップは、ちいかわ（ホワイトティーの香り）、 ハチワレ（キンモクセイの香り）、うさぎ（シトラスミントの香り）、モモンガ（サクラの香り）の全4種類。
思わずなでたくなるようなぷっくりとした立体感にこだわり、ちいかわ、ハチワレ、うさぎ、モモンガ、それぞれの愛くるしい表情が魅力的なアイテム。手のひらサイズでバッグにも忍ばせやすく、ちょっとした乾燥を感じた時に唇や髪、爪などにマルチに使用できる。
3種類の保湿成分をそれぞれに配合しており、夏のエアコンや紫外線による乾燥対策にも役に立つ。ちいかわたちのキュートなフェイスデザインの容器は使用後は小物入れとしても利用することができるのでコレクション性も高く、プレゼントにもピッタリなアイテムだ。
「Lovisiaちいかわマルチバーム」は、2026年6月19日（金）より、ちいかわらんど、ちいかわマーケットおよび全国のバラエティショップ等で順次発売を開始。また、同日10：00からLovisiaオンラインショップでも発売が開始される。
＞＞＞ちいかわマルチバームをチェック！（写真31点）
ちいかわ」はイラストレーター・ナガノが描くX（旧Twitter）発の漫画作品。
いつも一生懸命なちいかわと友達のハチワレ、うさぎなどの個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる、楽しくて、切なくて、ちょっとハードな日々の物語。グッズ展開、コラボカフェ、企業コラボなど幅広く展開しており、講談社から書籍『ちいかわ なんか小さくてかわいいやつ』が8巻まで発売中。
また、2022年4月よりTVアニメ『ちいかわ』がめざましテレビ（フジテレビ系列）にて放送中。2026年7月24日より『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』が公開予定だ。
ラインナップは、ちいかわ（ホワイトティーの香り）、 ハチワレ（キンモクセイの香り）、うさぎ（シトラスミントの香り）、モモンガ（サクラの香り）の全4種類。
思わずなでたくなるようなぷっくりとした立体感にこだわり、ちいかわ、ハチワレ、うさぎ、モモンガ、それぞれの愛くるしい表情が魅力的なアイテム。手のひらサイズでバッグにも忍ばせやすく、ちょっとした乾燥を感じた時に唇や髪、爪などにマルチに使用できる。
3種類の保湿成分をそれぞれに配合しており、夏のエアコンや紫外線による乾燥対策にも役に立つ。ちいかわたちのキュートなフェイスデザインの容器は使用後は小物入れとしても利用することができるのでコレクション性も高く、プレゼントにもピッタリなアイテムだ。
「Lovisiaちいかわマルチバーム」は、2026年6月19日（金）より、ちいかわらんど、ちいかわマーケットおよび全国のバラエティショップ等で順次発売を開始。また、同日10：00からLovisiaオンラインショップでも発売が開始される。
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