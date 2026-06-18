syudouと、FANTASTICSのボーカル・八木勇征による新曲「ラテマジック」がTVアニメ『株式会社マジルミエ』第2期オープニングテーマに決定し、7月5日（日）にデジタルリリースすることが発表された。7月4日に放送開始となる同作は、“怪異”と呼ばれる自然災害を退治する魔法少女が人々の憧れの職業となった世界を舞台に描かれる、“お仕事×魔法少女アクションアニメ”。syudouは第1期のエンディングテーマに続き、今作でも楽曲を手