syudouと、FANTASTICSのボーカル・八木勇征による新曲「ラテマジック」がTVアニメ『株式会社マジルミエ』第2期オープニングテーマに決定し、7月5日（日）にデジタルリリースすることが発表された。

7月4日に放送開始となる同作は、“怪異”と呼ばれる自然災害を退治する魔法少女が人々の憧れの職業となった世界を舞台に描かれる、“お仕事×魔法少女アクションアニメ”。syudouは第1期のエンディングテーマに続き、今作でも楽曲を手掛けることとなった。syudouは来月7月20日（月/祝）にはTOYOTA ARENA TOKYOにて＜syudou Live 2026「プライド」＞の開催も控えている。

一方、八木勇征はFANTASTICSのボーカルとして3度目の全国アリーナツアー＜FANTASTICS LIVE TOUR 2026 “SUNFLOWER”＞を開催中。先月ソロプロジェクト始動を発表し、6月10日にはソロデビュー作「GAME CHANGER」をリリース。6/11付 レコチョクデイリーランキングで1位を獲得した。

©岩田雪花・青木裕／集英社・マジルミエ製作委員会

今回のTVアニメタイアップにより実現した異色のコラボによる新曲「ラテマジック」は、日々の喧騒の中で奮闘する人々がひととき現実を忘れながら、軽やかに未来へ進んでいく姿を描いた、すべての頑張る人に寄り添う応援ソング。なお今回のジャケット写真はイラストレーター・sakiyamaとアートディレクター塩野ダイによる描き下ろしとなっている。

なお、本日より「ラテマジック」デジタルリリースを記念したPre-Add/Pre-Save、Pre-Orderキャンペーンもスタートした。

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■syudouコメント

syudouです。

この度はTVアニメ『株式会社マジルミエ』第2期のオープニングテーマを八木勇征さんと担当させていただくことになり、とても嬉しく思います。第1期はエンディングテーマで関わらせていただいておりましたので、ご縁が続くことを大変光栄に思います。

オープニングテーマ「ラテマジック」は、八木勇征さんと共に作った現代の労働讃歌です。会社員時代の自分を思い出したり、日々働く方々のことを想いながら制作しました。

本作品とあわせて楽曲も、多くの皆さまに楽しんでいただけたら幸いです。

■八木勇征コメント

今回、ソロとして初めてのコラボを、syudouさんとさせていただけることをとても光栄に思います。

「爆笑」や「ギャンブル」など、以前から大好きだった楽曲を手掛けているsyudouさんとのコラボに、胸が高鳴りました。

『株式会社マジルミエ』は、現代社会の中に“魔法少女”という存在が融合していて、とても面白かったです。推しは重本浩司です（笑）。

アニメをさらに盛り上げられるような楽曲をsyudouさんと共に届けたいと思います！

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■TVアニメ『株式会社マジルミエ』

https://magilumiere-pr.com/ 原作 ：『株式会社マジルミエ ２期』（原作:岩田雪花 作画:青木裕/集英社）

連載 ：少年ジャンプ＋

制作 ： J.C.STAFF

監督 ：福島利規（「 MAJOR メジャー 」監督ほか多数）

総作画監督 ：藤井昌宏（「ワンパンマン」「ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか」など）

脚本 ：横手美智子（「機動警察パトレイバー 」「忘却バッテリー 」など）

放送時期 ：毎週土曜24:55〜 ※初回放送は2026年7月4日（土）25:05〜

放送局 ：日本テレビ系全国30局で順次放送予定