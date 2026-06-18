お笑いコンビ「はんにゃ」の川島章良の元妻でブロガーの川島菜月さんが17日、オフィシャルブログを更新。“あきぷー”こと元夫・川島と手続きのために外出したことを明かし、子どもたちの近況を報告し合ったエピソードをつづった。 菜月さんのブログは、日々の子育てや家族とのふれあいを中心に時に笑いを交え、時にしみじみとしたエピソードなど“リアルな日常がつづられたブログ”。離婚発表後もポジティブに前を向きながら子ど