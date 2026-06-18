■利上げでも株高、市場が見ているのはその先日銀が政策金利を1.0％へ引き上げた6月16日、東京市場は意外な反応を見せた。政策金利が1％に達するのは1995年以来、約31年ぶりとなる。【こちらも】三菱UFJ・三井住友・みずほ、メガバンク株はまだ上がる余地あるか一般的に利上げは株式市場に逆風とされる。しかし今回、日経平均株価は史上初めて7万円台に到達した。市場が評価したのは利上げそのものではなく、日本経済が長く続