きょう（１８日）の東京株式市場は、日経平均株価が前営業日比１１５１円高の７万１０５３円と大幅高で６連騰。ここ２日ほど７万円台に乗せても終値では６万円台に押し返される展開が続いていた。しかし、それは猛進する前の瀬踏みに過ぎなかったようだ。きょうは前日の米国株市場でＮＹダウ、ナスダック総合株価指数いずれも大きく下押したにもかかわらず、日経平均は我が道を行くとばかりに上値を駆け上がり、７万円大台ライン