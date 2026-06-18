新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、６月22日（月）よりTVアニメ『片田舎のおっさん、剣聖になる』第一期を初入荷するとともにABEMA初となる無料一挙放送を実施する。 『片田舎のおっさん、剣聖になる』は、小説投稿サイト「小説家になろう」にて連載され、「SQEXノベル」（スクウェア・エニックス）にて刊行中の佐賀崎しげるによるライトノベルを原作としたファンタジー作品。片田舎で道場を営む冴えない中年剣士・ベ