6月16日、タレントのMattが自身のインスタで、肩にヒアルロン酸を注入する美容整形を受けたと報告。ファンからは驚きと称賛の声が続々と届いている。【写真】「きれいなシルエット！」肩に“ヒアルロン酸”を注入したMattの近影Mattの自撮りショットに反響Mattは《肩ヒアル初挑戦 まだ日本では流行ってないんだけどTシャツとか綺麗に着こなせるから最高！》と投稿。同時に、美容クリニックらしき場所で鏡越しに撮影した上半身