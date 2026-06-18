6月16日、タレントのMattが自身のインスタで、肩にヒアルロン酸を注入する美容整形を受けたと報告。ファンからは驚きと称賛の声が続々と届いている。

【写真】「きれいなシルエット！」肩に“ヒアルロン酸”を注入したMattの近影

Mattの自撮りショットに反響

Mattは《肩ヒアル初挑戦 まだ日本では流行ってないんだけどTシャツとか綺麗に着こなせるから最高！》と投稿。同時に、美容クリニックらしき場所で鏡越しに撮影した上半身裸の自撮りショットも公開した。

さらに2枚目には、まさに施術を受けている瞬間と思われる写真をアップ。男性医師がMattの肩に注射のようなものをしており、それに対しMattは痛がる様子もなく、冷静にその瞬間を写真に残している。

「これまでも様々な美容整形を受けているMattさんですが、今回の施術を受けた理由について“ジムで鍛えてるけど肩を大きくするとなりたいスタイルにはなれないから骨格そもそもをヒアルでカスタマイズしちゃう”とインスタにつづっています。“ハンガーのようなカクッとした角が欲しかった”ようで、頑張って鍛えるだけでは叶わなかった夢を美容医療に託したのでしょう」（芸能ライター）

確かに、インスタで披露されたMattの肩はまさしく“直角”。《ゲットできて嬉しい たまに自分の肩幅忘れて壁にぶつかったりするけど》とも書いており、本人も施術前後で変化を感じているようだ。そのうえで、ハートの絵文字とともに《にしても良いショルダーだわ〜》と嬉しそうにコメントしているところを見ると、結果に満足しているのだろう。

「Mattさんといえば、美容整形について隠すことなく赤裸々に語っているイメージがあるでしょう。2024年にABEMAの『ななにー 地下ABEMA』に出演した際には、美容整形を受け始めた最初の頃、家に帰ると“パパとかお兄ちゃん腰抜かしてた”と、世間が知りたい家庭内エピソードも告白しています」（前出・芸能ライター）

Mattのより美しくなりたい想い

“より美しくなりたい”という想いに正直で、その過程についても常にオープンにさらけ出しているMatt。そんなキャラクターがファンからも支持されているのだろう。

上半身裸の写真とともに書き込まれたMattの突然の報告に、ファンからは

《きれいなシルエット！まるで彫刻みたいです》

《ヒアルロン酸って肩にも入れられるんですね！初めて聞きました》

《ヒアルで理想のスタイルが手に入れられるなんで、憧れます》

といった好意的なコメントが多数寄せられている。

常に美を追い求め進化を続けているMatt。あまり耳馴染みのない“肩にヒアルロン酸”の施術だが、これをきっかけに男性の間でも今まで以上に美容整形がスタンダードなものになっていくことがあるのかもしれないーー。