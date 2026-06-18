シャトレーゼは6月26日から7月7日まで、七夕のひとときを彩る「七夕スイーツ」を全国の店舗にて期間限定で販売する。○2つの味が楽しめる可愛らしいデコレーションケーキ「七夕 2つの味が楽しめるハッピーどうぶつデコレーション」(4,110円)は、ホイップクリームとチョコクリームの2種類の味が楽しめる土台にフルーツを飾り、動物モチーフのケーキをのせたデコレーションケーキ。うさぎちゃんは苺クリーム、パンダちゃんはホイップ