シャトレーゼから「七夕スイーツ」が登場! うさぎやパンダモチーフの″可愛すぎる″デコレーションケーキが期間限定で発売
シャトレーゼは6月26日から7月7日まで、七夕のひとときを彩る「七夕スイーツ」を全国の店舗にて期間限定で販売する。
○2つの味が楽しめる可愛らしいデコレーションケーキ
「七夕 2つの味が楽しめるハッピーどうぶつデコレーション」(4,110円)は、ホイップクリームとチョコクリームの2種類の味が楽しめる土台にフルーツを飾り、動物モチーフのケーキをのせたデコレーションケーキ。うさぎちゃんは苺クリーム、パンダちゃんはホイップクリームで仕上げられており、サイズは直径17cmとなっている。
七夕 2つの味が楽しめるハッピーどうぶつデコレーション 4,110円
○星空と流れ星をイメージした華やかなカップデザート
「七夕 星空のゼリー」(440円)は、甘みのあるバタフライピーゼリーにマスカットゼリー、ヨーグルトクリームを重ねた七夕限定のカップデザート。フルーツやナタデココ、パインアップルを組み合わせ、涼やかで華やかな見た目に仕上げたという。
七夕 星空のゼリー 440円
○2つの味が楽しめる可愛らしいデコレーションケーキ
「七夕 2つの味が楽しめるハッピーどうぶつデコレーション」(4,110円)は、ホイップクリームとチョコクリームの2種類の味が楽しめる土台にフルーツを飾り、動物モチーフのケーキをのせたデコレーションケーキ。うさぎちゃんは苺クリーム、パンダちゃんはホイップクリームで仕上げられており、サイズは直径17cmとなっている。
○星空と流れ星をイメージした華やかなカップデザート
「七夕 星空のゼリー」(440円)は、甘みのあるバタフライピーゼリーにマスカットゼリー、ヨーグルトクリームを重ねた七夕限定のカップデザート。フルーツやナタデココ、パインアップルを組み合わせ、涼やかで華やかな見た目に仕上げたという。
七夕 星空のゼリー 440円