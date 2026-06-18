ヒルトン東京お台場は、「和×メロン＆マンゴーデザートビュッフェ」を5月24日から7月12日までの土日祝日に開催している。3月に実施したデザートビュッフェの第2弾として、日本料理店の空間で季節の甘味を味わう企画を展開する。旬のメロンとマンゴーを主役に、日本庭園と東京湾を望む席でスイーツとセイボリーを提供する。デザートは、メロンショートケーキやマンゴーショートケーキ、ビスキュイ生地で仕立てたメロンとバニラの