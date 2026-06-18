ヒルトン東京お台場は、「和×メロン＆マンゴー デザートビュッフェ」を5月24日から7月12日までの土日祝日に開催している。

3月に実施したデザートビュッフェの第2弾として、日本料理店の空間で季節の甘味を味わう企画を展開する。旬のメロンとマンゴーを主役に、日本庭園と東京湾を望む席でスイーツとセイボリーを提供する。

デザートは、メロンショートケーキやマンゴーショートケーキ、ビスキュイ生地で仕立てたメロンとバニラのシャルロット、スフレチーズケーキとメロン、杏仁メロン、マンゴーと生姜ゼリー、クリームソーダ風ゼリー、マンゴープリン、わらび餅などをそろえる。セイボリーはオリーブオイルをからめた茶そばに蕎麦だしのジュレとグレープフルーツを合わせた一品や、ミントジュレとレモン皮を添えた枝豆ムース、真鯛のスープを提供し、飲み物としてコーヒー、紅茶、日本茶、ほうじ茶を用意する。

場所は日本料理「さくら」3階。提供時間は午後3時半から5時まで。料金は大人4,500円、小学生3,000円、幼児4〜6歳1,500円で、0〜3歳は無料。点てたての抹茶は1杯につき1,000円を追加する。いずれも税金・サービス料込み。