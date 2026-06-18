歌手でタレントの研ナオコが17日、オフィシャルブログを更新。自宅で育てていた百合の花が見事に開花したことを報告した。 この日、「咲きました」と題してブログを更新した研は、「仕事から帰ってきたら、大きな百合の花が」と開花した百合の写真を公開。白い花びらに黄色のラインと赤紫色の斑点が入った華やかな大輪の花が咲く様子を披露。 また、「台風の日はこんな感じでしたが」と開花前の写真もあわせて公開。悪天候の中で