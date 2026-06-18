研ナオコ、自宅ガーデニングで大輪の“白い百合”開花報告
歌手でタレントの研ナオコが17日、オフィシャルブログを更新。自宅で育てていた百合の花が見事に開花したことを報告した。
この日、「咲きました」と題してブログを更新した研は、「仕事から帰ってきたら、大きな百合の花が」と開花した百合の写真を公開。白い花びらに黄色のラインと赤紫色の斑点が入った華やかな大輪の花が咲く様子を披露。
また、「台風の日はこんな感じでしたが」と開花前の写真もあわせて公開。悪天候の中でも力強く育っていた百合が、その後見事な大輪の花を咲かせた様子を紹介。
続けて「こんなに大きな花に」「植え付けも上手くいき」「綺麗に咲いてくれました」と喜びをつづり、成長を見守ってきたユリへの愛着をのぞかせた。
さらにブログの最後には「お知らせです！！」と切り出し、「明日のテレビ朝日19時からの番組に私の曲もランキングされるそうです♪ ご覧ください」と告知。開花の喜びとともに出演情報をファンへ呼びかけた。
この投稿にファンから「見事に百合の花が咲きましたね」「綺麗」「ホントに綺麗に見事に咲きましたね」「お花は正直」「手を加えれば必ず応えてくれます」「大きなユリの花ですね！」 「本当にお花が好きなんですね」や「歌聞きますね」「テレビ楽しみにしてますよ」などの声が寄せられている。
この日、「咲きました」と題してブログを更新した研は、「仕事から帰ってきたら、大きな百合の花が」と開花した百合の写真を公開。白い花びらに黄色のラインと赤紫色の斑点が入った華やかな大輪の花が咲く様子を披露。
また、「台風の日はこんな感じでしたが」と開花前の写真もあわせて公開。悪天候の中でも力強く育っていた百合が、その後見事な大輪の花を咲かせた様子を紹介。
さらにブログの最後には「お知らせです！！」と切り出し、「明日のテレビ朝日19時からの番組に私の曲もランキングされるそうです♪ ご覧ください」と告知。開花の喜びとともに出演情報をファンへ呼びかけた。
この投稿にファンから「見事に百合の花が咲きましたね」「綺麗」「ホントに綺麗に見事に咲きましたね」「お花は正直」「手を加えれば必ず応えてくれます」「大きなユリの花ですね！」 「本当にお花が好きなんですね」や「歌聞きますね」「テレビ楽しみにしてますよ」などの声が寄せられている。