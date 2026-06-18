Agoda（アゴダ）とタイ国政府観光庁（TAT）は、戦略的協力協定を拡大し、タイの世界有数の観光地としての地位を強化する。データ駆動型マーケティングや観光商品開発、業界の能力強化を通じて、国際市場からの需要創出と国内旅行の促進を両立させる取り組みを推進する。協力の重点分野としてウェルネスツーリズムを「新たなラグジュアリー」として打ち出し、知名度が低い地方都市への旅行促進、旅行安全に関するコミュニケーション