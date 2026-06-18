2002年に北米市場向けのSUVとして発売この度、米国製乗用車の認定制度を活用して、米国で生産された『日産ムラーノ』が日本市場に導入されることになった。日本市場では2015年に2代目が生産終了したときに販売が終了しているので、ほぼ11年ぶりに日本で販売されることになる。【画像】日産ムラーノはどんなクルマだった？初代と2代目を振り返り！全124枚では、初代ムラーノとはどんなクルマだったのか？改めて振り返ってみよう