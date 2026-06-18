2002年に北米市場向けのSUVとして発売

この度、米国製乗用車の認定制度を活用して、米国で生産された『日産ムラーノ』が日本市場に導入されることになった。日本市場では2015年に2代目が生産終了したときに販売が終了しているので、ほぼ11年ぶりに日本で販売されることになる。

【画像】日産ムラーノはどんなクルマだった？初代と2代目を振り返り！ 全124枚

では、初代ムラーノとはどんなクルマだったのか？ 改めて振り返ってみよう。



まずは2002年に北米市場向けのSUVとして発売された日産ムラーノ。 日産自動車

初代ムラーノは2002年、北米市場向けのSUVとして発売され、月販500〜600台、2004年の日本デビューまでに約8万台を販売する人気モデルとなっていた。日本では2003年の東京モーターショーに北米仕様が参考出品されたところ話題を呼び、日本での販売を求める声が高まった。

その要望に応えて日本で発売されたのが、2004年9月。ほぼ同時期に、パリ・モーターショーで欧州仕様が発表され、ムラーノはワールドワイドなモデルとなった。

トヨタ・ハリアーをライバル視

日本では『30歳前後の既婚男性をターゲットカスタマーにした高級クロスオーバーSUV』と謳われた。これはつまり、当時の日本のクロスオーバーSUV市場をリードしていた、トヨタ・ハリアーをライバル視しての登場といえるだろう。

クロスオーバーSUVというジャンルは、このころから使われ出した。クロスカントリー4WDとも、コンベンショナルなSUV（スポーツユーティリティビークル）とも違う、スタイリッシュな外観に乗用車的な乗り心地で、ビジネスやフォーマルにも使える、まさにSUVと乗用車の要素をクロスオーバーさせたクルマということになるだろう。



当時の日本クロスオーバーSUV市場をリードしていた、トヨタ・ハリアーをライバル視して登場。 日産自動車

実際、21世紀の4分の1が過ぎた現在では、このクロスオーバーSUVがSUVマーケットの中核となっていると言えるほどだ。

当時の日本市場では堂々たるサイズ

初代ムラーノのサイズは、全長4770mm、全幅1880mm、全高1685mm、ホイールベース2825mm。4代目となる新型ムラーノよりはひとまわり小さいが、当時の日本市場では堂々たるサイズだった。曲線や曲面をうまく使ったボディスタイルはなかなか斬新で、このデザインテイストは4代目まで継承されているように思える。

当時としては大径の18インチホイール、アメリカンな雰囲気のフロントグリル、張り出したフェンダー、前後バンパー下のガーニッシュなど、ディテールも特徴的だった。



初代ムラーノは、当時の日本市場では堂々たるサイズだった。 日産自動車

インテリアはインパネ上面を楕円状にして開放感を高め、メーターパネルやセンターコンソールに本アルミを、ステアリングホイールやシートには本革を採用するなど本物の質感を訴求していた。ラゲッジルームはリアシート使用時で480L、リアシートバックを全倒すれば最大880Lの容量を確保していた。

日本仕様は2.5L直4＋4速AT、FFも設定

北米仕様のパワートレインは3.5L V型6気筒＋CVTに4WDまたはFFの組み合わせのみだったが、日本仕様には2.5L直列4気筒＋4速ATにFFという仕様も設定された。

2.5Lはパワー的には劣るが3.5Lより100kg以上軽く、運動性は悪くなかった。装備の違いもあり車両価格も90万円近く安く、しかも見た目の違いはほとんどなかったから、こちらで十分と思う人は多かった。



パワートレインは3.5LのV6と、日本仕様に2.5L直4が用意された。 日産自動車

1.9m近い全幅が気になりそうだが、当時を思い出すと、乗ってしまえば視界は良く車両感覚がつかみやすいので、意外と運転はしやすかった。3.5Lは1.8トン近い車重をものともせずに豪快に加速し、2.5Lはノーズの軽いぶんパワー不足を気にしないでの走りが楽しめた。

初代ムラーノは、日本でも予想以上にヒットした。世界約80ヵ国で50万台が販売され、北米市場では42万台、日本でも約4万台を販売したという。

2代目は日本でも2008年9月に発売

2代目ムラーノは2007年のロサンゼルス・モーターショーで発表され、日本でも2008年9月に発売された。

スタイリングは初代をキャリーオーバーしていたが、サイズは全長4825mm、全幅1895mm、全高1730mmと、さらにアップした。ホイールベースは、2825mmで変わらない。ちなみに、4代目ムラーノもホイールベースは同じだ。



日本では2008年9月に発売された2代目日産ムラーノ。 日産自動車

インテリアも本アルミパネルを採用するなど初代のイメージを踏襲しているが、より上質なキャビンにまとめられていた。

パワートレーンは3.5Lと2.5Lは変わらないが、いずれもトランスミッションはCVTとなり、駆動方式も4WDのみとなった。

日本では初代ほど売れなかった

だが、2代目ムラーノは北米では引き続き人気があったものの、日本では初代ほど売れなかった。4代目ムラーノより幅広い全幅で日本の街中では扱い難く、当時の立体駐車場はほとんど対応できなかった。国内販売は約2万台に留まった。

また、当時は世界的なSUVブームが広がりつつある時期で、日本でも扱いやすいサイズのクロスオーバーSUVが各メーカーから登場したことも要因だろう。

そのため、2014年に登場した3代目からムラーノは海外専用モデルとなった。



2代目ムラーノは北米では人気があったものの、日本では初代ほど売れなかった。 日産自動車

今回、再び日本に導入されるムラーノをはじめ、認定制度で導入される米国車は、いずれも日本ではサイズの大きさを感じさせるモデルばかり。だが、カメラなど運転支援装備の充実で、かつてよりは街中でも運転しやすくなっている。

果たして、こうした日本メーカーの米国製車がどれくらいの人気を集めるか、今後の動向に注目したい。

初代日産ムラーノ350XV FOURのスペック

全長×全幅×全高：4770×1880×1685mm

ホイールベース：2825mm

車両重量：1780kg

エンジン：V型6気筒DOHC

総排気量：3498cc

最高出力：170kW（231ps）/5600rpm

最大トルク：333Nm（34.0kg-m）/2800rpm

トランスミッション：CVT（6速マニュアルモード付き）

駆動方式：フロント横置き4WD

燃料/タンク容量：プレミアム/82L

10.15モード燃費：8.9km/L

タイヤサイズ：225/65R18

車両価格（新車当時）：375万9000円



初代日産ムラーノ 日産自動車