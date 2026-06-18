日本野球機構（NPB）は16日、『マイナビオールスターゲーム2026』の出場選手を決めるファン投票の中間結果を発表した。中間発表が始まってから連日大きな動きのあるパ・リーグ中継ぎ投手部門では、田中正義（日本ハム）が椋木蓮（オリックス）を抜いて3位に浮上した。今年のオールスターは第1戦が7月28日（火）に東京ドーム、第2戦が7月29日（水）に富山で開催される。5月21日から始まったファン投票は6月28日（日）まで。