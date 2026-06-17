ブラジル代表のレジェンドであるロマーリオ氏は、現在W杯を戦うブラジル代表の懸念点を2つ挙げたという。ブラジルメディア『Bolavip』が報じている。初戦のモロッコ代表との試合に引き分けたブラジル。相手を考えると、勝ち点1という結果は悪くないが、見せたパフォーマンスに批判の声も挙がっており、2002年以来のW杯制覇は厳しいという見方が強い。さらに代表復帰を果たし、活躍が期待されたネイマールの出場は依然として不透明