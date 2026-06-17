id Softwareの共同設立者でゲームエンジン開発者として知られるジョン・カーマック氏が、フランスのプログラマーであるファブリス・ベラール氏について「 ほぼ間違いなく、彼は私よりも総合的な実力のあるプログラマーだ」と称賛して注目を集めています。ベラール氏はFFmpegやQEMU、Tiny C Compiler、QuickJSなど今もなお広く使われる基盤ソフトウェアを個人または少人数で立ち上げてきたことで知られています。John Carmack (@ID_