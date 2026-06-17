第一三共ヘルスケアは8月31日、つらいかぜの11症状すべてに優れた効果を発揮する「ルルAプレミアム」(OTC医薬品:指定第2類医薬品)を発売する。第一三共ヘルスケア「ルルAプレミアム」「ルルAプレミアム」は、のどの痛み、発熱、鼻水、せき、たんなどのかぜの11症状に対応する総合かぜ薬。7歳以上の子どもも使用できる総合かぜ薬として、日本初の用量となるトラネキサム酸750mg、ベラドンナ総アルカロイド0.6mgを配合。さらに、子ど