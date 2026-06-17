天真爛漫なキャラクターで一世を風靡したタレントでモデルのローラが、全盛期に抱えていた苦悩を初告白し、注目を集めている。発端となったのは、6月11日のYouTubeチャンネル「TED Talks」の動画。多様な領域で活動する世界各国の著名人がアイデアを発信するグローバルプロジェクト「TED」が5月9日に開催され、ローラがプレゼンテーションする様子を収めたものだった。「ローラさんはブレイクした20歳ごろ、テレビの撮影が楽し