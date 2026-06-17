天真爛漫なキャラクターで一世を風靡したタレントでモデルのローラが、全盛期に抱えていた苦悩を初告白し、注目を集めている。

発端となったのは、6月11日のYouTubeチャンネル「TED Talks」の動画。多様な領域で活動する世界各国の著名人がアイデアを発信するグローバルプロジェクト「TED」が5月9日に開催され、ローラがプレゼンテーションする様子を収めたものだった。

「ローラさんはブレイクした20歳ごろ、テレビの撮影が楽しく、1年に200本以上出ていたことを告白。ただ、ある日、仕事に楽しみを見出せなくなったそうです。

続けて、『毎日強い睡眠薬を飲まないと眠れない状態になり、モデルとして食べたら太るという変な先入観で食べても吐いてしまうを繰り返す拒食症にもなりました』『そして歯医者に行くと、夜中の強いストレスの歯ぎしりで、歯にいっぱいヒビが入ってしまって、このままだと割れて危ないということで、上の歯をほとんど取ってしまいました』と、追い込まれていたことを明かしました。拒食症やパニック障害になった時期があったようです」（スポーツ紙記者）

壮絶な苦悩を経験していたことが判明し、Xでは

《ローラ過食嘔吐してたの意外すぎる。健康的なイメージだったから》

《あの陽気なキャラクターからは想像もつかない事があったんだな》

《うふふ?とか言いながらすごいストレスかかってたんや》

など、驚く声があがっている。

ローラは、2007年からファッション誌『Popteen』などの読者モデルとして活動し、2010年にバラエティ番組『しゃべくり007』（日本テレビ系）にゲスト出演したのを機にタレントして注目を集めた。

「大御所のタレントに対してタメ口で話すなど、天然でマイペースな言動が人気を博しました。おなじみの頬に人差し指を当てて舌を出し、『オッケー』と言い放つ姿も広く認知され、バラエティ番組で引っ張りだこになったのです。

そんな明るい印象が強いだけに、ストレスで歯にヒビが入ったという衝撃的なエピソードにギャップを抱く人も多かったのでしょう。

ただ、2015年に活動拠点をロサンゼルスに移して以降、徐々にテレビでの露出が減り、2020年に所属事務所を退所後は、モデル業や自ら立ち上げたアパレルブランド事業が中心になっています」（芸能記者）

2025年3月には、母親の故郷である新潟で農業を始め、Instagramでは、日焼けした姿で田植え作業に汗を流す姿をたびたび投稿している。こうした姿を見せるのは、心境の変化があったようだ。

「これまでのローラさんは、明るい金髪にカラーコンタクトを入れ、色白な肌が特徴的でしたが、最近は黒髪で真っ黒に日焼けした “激変” ぶりがたびたびSNSで話題にあがっています。

今回の動画で、ローラさんは『染めていた髪の毛もやめて、自分の本来の自然な黒髪を生やして、カラーコンタクトもやめて、そして肌も太陽に思いっきりあたって、この自然な小麦肌を楽しむようになって。自分が本来持っているありのままの姿がどんどん好きになっていきました』と話していました。

以前は、タレントという仕事柄、必ずしも自分のやりたい髪型やメイクができないこともあったようです。現在の “黒髪こんがり日焼け” 姿は、自分らしく生きるというローラさんの決意の表れなのかもしれません」（同前）

変に着飾らず、ありのままの姿を見せられることに満足しているのだろう。